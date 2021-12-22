“الأمن الجماعي” ويريفان تدعوان إلى البدء في تحديد الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

“الأمن الجماعي” ويريفان تدعوان إلى البدء في تحديد الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أرمينيا – دعا سكرتير مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إلى البدء في تحديد الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الأمن الأرمني أن غريغوريان وزاس ناقشا أثناء لقاء لهما في يريفان، البرامج المخطط لتنفيذها في فترة تولي أرمينيا رئاسة المنظمة التي تضم أرمينيا وروسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، والتي ترى مهمتها في مواجهة الإرهاب والتطرف وتداول المخدرات بطريقة غير شرعية وضمان الأمن البيولوجي وأمن الهجرة.

وذكر البيان أن غريغوريان أطلع الأمين العام للمنظمة على الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة تهيئة الظروف للبدء في عملية ترسيم وتحديد الحدود بين البلدين في أسرع وقت ممكن.

كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، القضايا المتعلقة بتخفيض التوتر على الحدود الأرمنية الأذربيجانية والطاجيكية القرغيزية والطاجيكية الأفغانية. وأشار الأمين العام لـ “الأمن والجماعي” إلى تهديد زيادة تدفق لاجئين أفغان إلى أراضي الدول الأعضاء في المنظمة.

المصدر: “تاس”