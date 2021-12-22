الأهلي المصري والرجاء المغربي في مواجهة على “صفيح ساخن” في نهائي كأس السوير .. التشكيلة الأساسية

الأهلي المصري والرجاء المغربي في مواجهة على “صفيح ساخن” في نهائي كأس السوير .. التشكيلة الأساسية

قطر – تتجه أنظار عشاق الأهلي المصري والرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء، صوب إستاد “أحمد بن علي المونديالي” بنادي السد في قطر، الذي سيحتضن نهائي السوبر الإفريقي بين الناديين.

وسيبدأ البلجيكي مارك فيلموتس، المدير الفني للرجاء الرياضي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “للمارد الأحمر”، في الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش:

وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية “للمارد الأحمر” لمواجهة الرجاء الرياضي:

ويبحث نادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عن لقبه الثامن في المسابقة في عاشر ظهور له فيها، حيث توج بها سبع مرات أعوام :2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، إضافة إلى النسخة الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي (2–0) في مايو الماضي، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

في المقابل، يأمل الرجاء في تحقيق لقبه الثالث بعدما توج بطلا في عامي (2000، و2019).

والتقى الفريقان مرتين عربيا وكان الفوز حليف الأهلي (3-1) في نهائي بطولة الأندية العربية عام 1996 و(2-0) في دور المجموعات لبطولة النخبة عام 1997.

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