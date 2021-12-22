الفاتيكان – أكد البابا فرنسيس أنه يتعين على جميع الدول الأوروبية أن تشترك في تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم على الاندماج بمجتمعاتها وحث الدول على أن تفتح “باب القلب”.

في لقائه الأسبوعي، أشار البابا فرنسيس إلى أنه استطاع أن يلمس “الإنسانية المجروحة” لدى المهاجرين خلال رحلته إلى قبرص واليونان في وقت سابق من الشهر الجاري، مضيفا: “استطعت أيضا أن أرى كيف أن قلة من الدول الأوروبية تتحمل العبء الأكبر من عواقب ظاهرة الهجرة في منطقة البحر المتوسط”.

وأكمل: “في واقع الأمر هذا يدعو لمسؤولية مشتركة من جانب الجميع لا يمكن لأي بلد أن يتقاعس عنها لأنها من مشاكل الإنسانية”.

وقال البابا فرنسيس: “أنتم بحاجة فقط لفتح باب..باب القلب”.

وكان البابا قد جعل من الدفاع عن المهاجرين واللاجئين أحد المحاور الرئيسية في فترة رئاسته للكنيسة الكاثوليكية، حيث تدعو الدول الأمامية في مواجهة مشكلة اللاجئين، وهي قبرص وإيطاليا واليونان ومالطا، منذ مدة، إلى مشاركة الدول الأخرى في تحمل المسؤولية عن المهاجرين من شمال أفريقيا، إذ وصل إلى إيطاليا هذا العام حوالي 54 ألف مهاجر ارتفاعا من 30 ألفا العام الماضي.

المصدر: “رويترز”