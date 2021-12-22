ليبيا – أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في الوقت الحالي في العاصمة طرابلس التي تقوم بها قوات مسلحة تابعة لمجموعات مختلفة.

موقف البعثة جاء في بيان صدر عنها حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، وفيه أشارت إلى أن هذه التحركات تخلق حالة من التوتر وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع، في وقت يتعين فيه حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار.

وأضاف البيان: إن هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بعملية انتخابية صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي تتطلب القيام بمزيد من الحوارات، إذ لا تتماشى التطورات الراهنة في العاصمة طرابلس مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية.

وتابع البيان: إن من شأن هذه التطورات تقويض المكاسب الأمنية التي حققتها ليبيا حتى الآن تلك التي اكسبت الثقة لكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم ومكنت من حضورهم إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار الذي تكلل بالنجاح في أكتوبر الماضي.

ودعت البعثة في بيانها جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة والعمل معا لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكنها من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة، مبينًا أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تعمل مع الأطراف المعنية في البلاد لتحقيق هذا الهدف.