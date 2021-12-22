روسيا – أكد نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف، إن الإجراءات الأمريكية أدت إلى تفاقم الوضع في أفغانستان، فبدلا من الاعتراف بالأخطاء، بدأت باستخدام الوسائل المالية للضغط على طالبان.

وأضاف في رسالة بالفيديو موجهة إلى المشاركين في الندوة الدولية الثانية لمكافحة الإرهاب: “لسوء الحظ، لا تؤدي تصرفات الولايات المتحدة وشركائها، إلا إلى تفاقم الوضع. وبدلا من الاعتراف بالأخطاء والتخلي عن سياسة الإملاء، تستخدم الولايات المتحدة الضغط المالي لتمرير مطالبها تجاه حركة طالبان”.

وشدد سيرومولوتوف، على أنه تم خلال ذلك، دفع مكافحة الإرهاب والجرائم المتعلقة بالمخدرات وبشكل متعمد إلى الصف الخلفي.

وتابع سيرومولوتوف القول: “على عكس هذا المسلك غير البناء، تسعى روسيا وشركاؤها باستمرار إلى اتباع خط تعزيز الحوار المفتوح في مجال مكافحة الإرهاب القائم على أساس الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والاتفاقيات العالمية لمكافحة الإرهاب واستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب، مع الاعتراف في نفس الوقت بالدور الرئيسي للدول في مكافحة الإرهاب والتطرف”.

ونوه سيرومولوتوف، بأن الجماعات الإرهابية تنظر إلى استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، على أنه انتصار للراديكالية، وأما تنظيم القاعدة الإرهابي فيخطط للاستفادة من هذا الحدث.

المصدر: نوفوستي