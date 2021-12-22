ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو سابادل، والوفد المرافق له، وذلك في مقر المفوضية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية وفق المعطيات السياسية الراهنة، ومستوى التقدم العملياتي الذي قامت به المفوضية، للإيفاء بمسؤولياتها في ترسيخ المسار الديمقراطي.

كما ناقش الاجتماع ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوربي لدعم العملية الانتخابية.

بدوره، جدد سابادل تأكيده على مساندة الاتحاد الأوربي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار.