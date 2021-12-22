ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بقصر الاتحادية محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن المنفي أكد خلال اللقاء دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبه، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.

من جانبه؛ ثمن المنفي الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيسي لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة “5+5” المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية.

كما عرض محمد المنفي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.

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