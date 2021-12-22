مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القيمة الاستثمارية لمشروعات الدولة سنويا قبيل توليه مسؤولية البلاد كانت في حدود 30 مليار جنيه.

وأوضح السيسي أنه كان يتم إنفاق 30 مليار جنيه في العام الواحد على مدار 30 سنة، بإجمالي 900 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار فرق قيمة الجنيه.

وأضاف الرئيس المصري، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أن هذا الكلام ليس إساءة إلى أي شخص، بل محاولة لتعويض ما فات، مستكملا “الدولة المصرية على مدار 30 سنة صرفا في المتوسط 30 مليار جنيه سنويا، بإجمالي 900 مليار جنيه، والدولة على مدار السبع سنوات الماضية أنفقت في المتوسط نحو تريليون جنيه، أي حاليا ننفق في العام الواحد اللي كنا بنصرفه على مدار 30 سنة”.

وقال السيسي إن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل إلى 300 ألف جنيه، ما يعني أن تكلفة مليون فدان تصل إلى 300 مليار جنيه، أما الأراضي الزراعية الموجودة على امتداد النيل منذ 1000 عام، لا تكلف الدولة أي مصروفات للاستصلاح أو البنية الأساسية.

وأضاف أن الدولة تتحرك بشكل كبير لإضافة أفدنة جديدة إلى الأراضي الزراعية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، سواء قمح أو محاصيل غذائية، موضحا أن استصلاح الأراضي لا تتم بجودة الأراضي الزراعية الموجودة بالفعل، إذ إنها أراض صحراوية، أما الأراضي الزراعية فتكون “أرض سوداء خصبة”.

المصدر: الوطن