ليبيا – استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي أمس الثلاثاء سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان و النقل البحري وسام الإدريسي ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ومدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت.

اللقاء تمحور -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات- حول استئناف عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا، وأيضًا المساعدة على تدريب طلبة الطيران المدني ودعم الانتخابات وتشجيع عودة حركة الطيران بالمساهمة في رفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية من دخول الفضاء الأوروبي وتشجيع تسيير خطوط بحرية.

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