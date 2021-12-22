العراق – أعلن البنك المركزي العراقي امس الثلاثاء عن سداد كامل التعويضات التي أقرتها اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للكويت.

وقال البنك في بيان له، إنه “تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 للعام 1991، بمجموع 5204 مليار دولار أمريكي”.

وأضاف: “من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات في إخراج العراق من البند السابع، فضلا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والاستفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق”.

وألزمت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، حكومة بغداد بدفع 52.4 مليار دولار كتعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن حرب الخليج عام 1991.

وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في 2014، أثناء الحرب على تنظيم “داعش”، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في العام 2018.

المصدر: RT