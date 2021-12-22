ليبيا – حذر تقرير تحليلي للمخاوف الموجودة في الشارع الليبي من اندلاع أعمال عنف جديدة في وقت تدير فيه الأمم المتحدة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن عدم المضي قدمًا في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل وتأجيلها من دون وجود إعلان رسمي عن ذلك يعني أن هنالك فراغًا سياسيًا يلوح في الأفق.

وتابع التقرير: إن هذا الفراغ يثير مخاوف عديدة لتسببه المحتمل في تجدد العنف والفوضى الاقتصادية في ليبيا بعد استقرار أمني وسياسي واقتصادي نسبي شهدته البلاد بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020 تلاه تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في العام 2021.

وأضاف التقرير: إن التوترات السياسية تتصاعد بشأن إمكانية بقاء حكومة الوحدة الوطنية في السلطة بعد انتهاء فترة ولايتها الرسمية في الـ24 من ديسمبر الجاري. ناقلًا عن المرشح الرئاسي فضيل الأمين قوله: “الأمر مائع وخطير للغاية ويحاول البعض منا بلورة خارطة طريق جديدة”.

وبين الأمين بالقول: “هنالك سيناريوهات مختلفة منها تأجيل قصير جدًا ومجرد تغيير في التاريخ لتوضيح القضايا القانونية العالقة مثل مؤهلات المرشح أو تأخير أطول لمدة 6 أشهر، ولكن بمجرد أن تذهب لمثل هذا التأخير الطويل يمكن أن يحدث أي شيء”.

وأكد الأمين وجود إجماع على وجوب رحيل من وصفها بـ”الحكومة الفاسدة”، في وقت ليس فيه من الواضح من الذي يتمتع بصلاحية تشكيل حكومة انتقالية جديدة، فيما اتهم التقرير المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش بتمكين ساسة ليبيا من إبطاء التقدم السياسي بعد انتهاجه مبدأ عدم التدخل الكارثي.

وبحسب التقرير ستحاول المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إكمال ما بدأته سابقًا وترميم ما خلفه كوبيتش عبر إيجاد طرق جديدة لإعادة الضغط على الساسة “المفسدين” وإقناعهم بالموافقة على جدول زمني جديد وأساس جديد للانتخابات بعد انهيار ملتقى الحوار السياسي.

ترجمة المرصد – خاص