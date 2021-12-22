ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أمس الثلاثاء بالقنصل العام لجمهورية مصر العربية الشقيقة أحمد الهمشيري.

وناقش القطراني مع القنصل المصري بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل على توطيد أواصرها الممتدة على مدى التاريخ.

وبحث الاجتماع أيضًا أوضاع الجالية المصرية في المنطقة الشرقية وسبل حل كافة العراقيل التي قد تواجهها وسير العمل السياسي والقنصلي المصري بمختلف مدن ومناطق البلاد، وعلى رأسها مدينة بنغازي.

كما تطرق الاجتماع للوضع الليبي الراهن والعملية الانتخابية والعراقيل التي تواجه استكمال هذا الاستحقاق الذي يطمح اليه الليبيون، مؤكدًا القنصل بأن جمهورية مصر العربية تدعم كل الخطوات التي تعزز بناء الدولة الليبية الديموقراطية المستقرة والمستقلة.