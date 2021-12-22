ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الثلاثاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفيرَ دولة ألمانيا لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس تطورات ملف الانتخابات، حيث أوضح المشري ملكية الليبين التامة لهذا الملف، وأن رؤية المجلس كانت في محلها حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات دون الاستناد إلى أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين.

وأكد على أن المجلس عاكفٌ على إيجاد الحلول للخروج من الانسداد الحالي الحاصل في العملية الانتخابية.

وفي نهاية اللقاء جددّ المشري دعوتَه لجميع الأطراف الدولية للمساهمة في إنجاح المسار السياسي لتجاوز هذه المرحلة.