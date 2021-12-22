ليبيا – باشر مكتب النائب العام إجراءات التحقيق في حادثة تخلي شركة الدعم السريع للخدمات النفطية عن خزان النفط الموسوم سلوق قبالة السواحل الليبية بشكل عرض وسائل النقل البحرية لخطر الاصطدام به، ورفع من مستوى تلوث مياه البحر، نتيجة إحتواء الخزان على كمية من النفط.