ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب بدر النحيب أن زيارة عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية لبنغازي تعد بداية المصالحة الوطنية، ويتبعها مبادرات جيدة، والتي ستكون مصالحة حقيقة لأنهم قادة، فبعد زيارتهم لبنغازي سيكون هناك مصالحة حقيقية.

النحيب قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن البلاد يكفيها حروب ودم، فالجميع يريد مصالحة وطنية حقيقية والارتياح من الحروب التي دامت 11 عامًا.

وتابع: “جميع الأطراف خاصة القادة في طرابلس أدركوا أنه لا حل إلا أن يأتوا لبنغازي وتلتقي القيادات والأعيان والمشايخ، وضروري هذا الوفاق الحقيقي، وعرفوا أنه لا حل إلا أن تأتي لبرقة وتقوم بمصالحة حقيقية. اليوم شكلوا خارطة طريق وبعد 24 سيكون هناك حكومة ستبان ملامحها بعد 25 الشهر وهم الأقطاب والقيادات في طرابلس والمنطقة الشرقية والجنوب اجتمعوا وستخرج خارطة الطريق قريبًا. تبقى أسبوع أو أسبوعين لتسيير الأعمال و6 شهور لحين الاستفتاء على الدستور”.

ونوّه إلى أن المجتمع الدولي الذي جاء بحكومة الدبيبة سيعترف بالحكومة الجديدة، فالمجتمع الدولي قال إذا مجلس النواب شكل حكومة سيتم الاعتراف بها. مشيرًا إلى أنه بشأن أن البعض لديه سلاح ومجموعات مسلحة تحميه ومؤسسات الدولة الموجودة في طرابلس وأبرزها الصديق الكبير، فالمناصب السيادية ستكون متتالية والكبير يعمل مع هذه الحكومة، أما بالحكومة الأخرى فلن يكون له حليف.

كما أضاف: “الحكومة ستستلم بعد 25 وستكون شرعية وللاتفاقات والتحالفات التي حصلت اليوم، سيكون رئيس الحكومة قويًا ويقدر أن يسيطر. حكومة الدبيبة بعد تاريخ 25 ديسمبر ستكون جزء من الماضي وللآن لا أعرف اسم رئيس الحكومة القادمة”.

وشدد على أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة ليبيا كلها، معلقًا على مصير الدبيبة ومحاسبته على المليارات التي نهبت: “هذه النائب العام عنده الملفات والمستندات وهو من يقاضيه هو وغيره”.

أما بشأن زيارة وفد من البرلمان لتركيا بيّن أنها كانت لتخفيف المعاناة عن المواطنين في برقة والتجار ورجال الأعمال الذين يعانون ويريدون الذهاب لتركيا، لكن التأشيرة لتركيا كانت 500 دولار بحسب قوله. مضيفًا: “جل من هم في المنطقة الشرقية فرحوا بالزيارة وأن يخرجوا بالطيران من بنغازي وأن تفتح القنصلية من هنا ويأخذوا تأشيراتهم، 80% من البضاعة والعلاج والأثاث من تركيا، لا نأخذ الأمور السلبية بل الأمور الإيجابية. أشكر جميع أعضاء مجلس النواب الذين ذهبوا هناك، والجانب التركي هو من وجه الدعوة وكونّا الفريق وحلينا جميع المشاكل”.

وأوضح أن “الاجتماع مع الرئيس التركي تحدثنا أنه أي أجنبي في ليبيا يجب أن يخرج هو قال إننا عندنا اتفاقية، كان جل أعضاء مجلس النواب أقوياء في الرد، وقلنا إننا لم نقم باتفاقية مع أحد، ولا بد أن تخرجوا بالكامل أنت ومن في ليبيا جميعهم. تكلم هو عن الفاغنر وقال نحن لدينا اتفاقية، ولكن عندما تتفقون بخروج كامل القوات من ليبيا سنخرج ورحب بذلك”.

ورد على سؤاله حول ما إذا كان طُلب منهم المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية قائلًا: “لا ولم يفتح معنا الموضوع. نحن ذاهبون من أجل ثلاث نقاط، الجالية الليبية في تركيا والطيران والتأشيرة والقنصلية، ولم نزد أكثر من هذا. البحرية في صالح ليبيا وقلنا لهم ذلك، المستفيد ليبيا مالي ومال حفيظة اليونان ومصر، هذا الترسيم لصالح ليبيا”.

النحيب اختتم حديثه: “أرودغان لم يعرض الحدود البحرية بل من عرضها هو رئيس الأركان البحرية، ونحن لسنا مخولين أن نقول نعم أم لا، بل رأينا هذه الخريطة ورأينا حصتنا على الشاشة وما رأيته في مصلحة ليبيا واقتنعت بها شخصيًا”، وفقًا لحديثه.