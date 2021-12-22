ليبيا – طالب عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة المفوضية العليا للانتخابات بأن تعلن للشعب عن حقيقة ومعوقات إتمام العملية الانتخابية في موعدها عاجلًا غير آجل.

اوحيدة قال في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فوحدها المناط بها تنفيذ هذا الاستحقاق، وقد أشدنا بخطواتها أولًا بأول مع تحفظنا على بعض التلكؤ في اجراءات تنفيذ القانون واستئنافها في الطعون على قراراتها”.

وتابع: “ألا أنه بعد توقف سير العملية الانتخابية عند نقطة معينة لأسباب ما زلنا نجهلها إجرائيًا، وجب على المفوضية مصارحة الشعب بذلك، وعلى مجلس النواب تحمل مسؤولياته بعد ذلك في ما يجب اتخاذه من خطوات لمعالجة المشاكل بالأخذ في الاعتبار ملاحظات المفوضية بالخصوص، وكذلك ما تتطلبه مرحلة ماقبل أستئناف الانتخابات في موعدها الجديد” .