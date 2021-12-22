ليبيا – تفقّد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الثلاثاء، سير الخدمات الطبية بالمركز الوطني لعلاج الأورام بمدينة بنغازي.

الزناتي تابع بحسب المكتب الإعلامي لوزاة الصحة سير العمل بقسم الأشعة التشخيصية، واطّلع على المراحل المنجزة لمشروع تنفيذ مبنى الطب النووي، ومشروع تركيب جهاز المحاكاة المقطعي.

وهذا وسيشرع المركز الوطني لعلاج الأورام بمدينة بنغازي في إجراء الفحوصات باستخدام جهاز المحاكاة المقطعي الجديد الأسبوع القادم، بعد استكمال أعمال معايرة الجهاز من قبل فنيي وفيزيائيي المركز.

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