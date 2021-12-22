الجزائر – أشاد مدرب منتخب الجزائر الأول، جمال بلماضي، بما حققه المنتخب الرديف المتوج مؤخرا بلقب بطولة كأس العرب 2021، تحت إشراف المدرب مجيد بوقرة، وذلك بعد الفوز على تونس في النهائي.

وقال بلماضي في رسالة نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “الحمد لله عز وجل على هذا التتويج الجديد بمنافسة كروية كبيرة والمتمثلة في كأس العرب قطر 2021”.

وتابع: “وبهذه المناسبة السعيدة، أنتهز الفرصة بأن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعناصر الوطنية التي حققت اللقب بكل جدارة واستحقاق، بداية باللاعبين الذين أبلوا البلاء الحسن وقدموا كل ما لديهم فوق المستطيل الأخضر، متفوقين بذلك على منتخبات ذات سمعة ومستوى جيدين”.

وأبرز بلماضي دور ركائز المنتخب الأول في منح ثمرة خبرتهم للاعبين الشباب، ما جعل الجزائر تتصدر مرة أخرى المشهد في تظاهرة رياضية كبيرة، تحت قيادة المدرب الشاب مجيد بوقرة الذي تنبأ له بالمزيد من النجاحات مستقبلا.

كما أكد المدرب الجزائري، أن اللقب الجديد، يعتبر أفضل هدية للشعب الجزائري، خاصة الذين حرصوا على السفر إلى قطر لدعم اللاعبين.

وختم بلماضي قائلا: “في الأخير، لا بد أن يستمر العمل، وأن يتواصل التطور، للحفاظ على ما وصلنا إليه اليوم من مستوى، والعمل على تحقيق المزيد من الألقاب والنجاحات في سبيل إسعاد شعبنا الأبي”.

وسيقود بلماضي، منتخب الجزائر الأول، للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق منافساتها في الكاميرون، في التاسع من الشهر المقبل.

المصدر: الاتحاد الجزائري