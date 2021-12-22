إنجلترا – أحرز إيدي نكيتياه، ثلاثة أهداف في فوز أرسنال 5-1 على سندرلاند المنافس في الدرجة الثالثة، ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وأجرى مدرب أرسنال، ميكل أرتيتا، تغييرات في التشكيلة الأساسية، لكنه رغم ذلك خاض المباراة بفريق قوي ليضمن التقدم في المسابقة.

ووضع نكيتياه، النادي اللندني في المقدمة أمام سندرلاند بتسديدة من مدى قريب عقب ضربة رأس من روب هولدينغ إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية تصدى لها لي بيرج حارس سندرلاند.

وضاعف نيكولا بيبي، النتيجة بتسديدة بدلت اتجاهها بعد مجهود جيد من سيدريك سواريز، لكن سندرلاند قلص الفارق عبر نيثن برودهيد الذي وضع الكرة من فوق رأس بيرند لينو، حارس أرسنال.

وأعاد نكيتياه فارق الهدفين، في الدقيقة 49، وبعدها بعشر دقائق سجل هدفه الشخصي الثالث بلمسة بالكعب ليجعل النتيجة 4-1.

واختتم شارلي باتينو، خماسية أرسنال، في الدقيقة 90.

وفي باقي مباريات دور الثمانية لكأس الرابطة الإنجليزية، سيلعب اليوم الأربعاء، توتنهام ضد وست هام يونايتد، وليفربول مع ليستر سيتي، وتشيلسي في ضيافة برنتفورد.

المصدر: وكالات