ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إنه لا ينبغي التعامل مع حديث أي قيادة لتشكيل عسكري على أنه يمثل وجهة النظر الوحيدة لثورة 17 فبراير، مضيفًا أنه لا يجب أن يقبل غرب البلاد بتوظيف السلاح من البعض للاعتراض على قرار ما.

حويلي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء، قال: إن هناك قيادات وعناصر داخل تشكيلات مسلحة أخرى (غير التي تصدر التهديدات باللجوء إلى استخدام السلاح) ترفض هذا النهج. متوقعًا خمود هذه التصريحات التهديدية بعد الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات التي ترشحت لها شخصيات لا تحظى بقبول القوى الثورية والمنطقة الغربية..