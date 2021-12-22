سوريا – أكد رئيس الوفد السوري في محادثات أستانا أيمن سوسان إن “الاحتلالين الأمريكي والتركي لبعض الأراضي السورية هما السبب الأساس في إطالة أمد الأزمة”.

وأضاف سوسان أن “نهب الولايات المتحدة ثروات الشعب السوري ودعم ميلشيا قسد الانفصالية جرائم ضد الإنسانية وتزيد معاناة السوريين”.

وأكد سوسان خلال مؤتمر صحفي في نور سلطان أنه “خلال الاجتماع الدولي السابع عشر بصيغة أستانا عرضنا الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري”.

كما شدد على أن “الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية لن تتمكن من إعادة الحياة للمجموعات الإرهابية والنيل من عزم سورية على ضرب أدوات الاحتلال حتى القضاء عليها”.

وتابع سوسان أنه “خلال الاجتماع عرضنا الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري”.

وقال سوسان إن “التقرير الإنساني الذي صدر أمس تجاهل كل ما تقوم به سوريا من تعاون مع المنظمات الدولية ولم يذكر الوقائع كما هي وكان يفقد الحيادي والموضوعية”.

المصدر: سانا+الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون