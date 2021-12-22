روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى “عدم تشويه الحقيقة” ووقف توسع الناتو شرقا

روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى “عدم تشويه الحقيقة” ووقف توسع الناتو شرقا

روسيا – دعت روسيا الولايات المتحدة إلى “عدم تشويه الحقيقة” واتخاذ خطوات من شأنها في الواقع خفض التصعيد حول أوكرانيا.

وجاء هذا النداء في بيان نشرته السفارة الروسية في واشنطن على حسابها في “تويتر” اليوم الأربعاء، ردا على تغريدة ذكر فيها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن “روسيا ووكلاءها وليس أوكرانيا أو الولايات المتحدة مسؤولون عن تصعيد التوترات”.

وأعلنت السفارة الروسية في بيانها: “ندعو الخارجية الأمريكية إلى عدم تشويه الحقيقة، ومن أجل خفض التصعيد يتعين على الولايات المتحدة الامتناع عن إنشاء مواقع عسكرية موجهة ضد روسيا عند حدودنا”.

وطلبت السفارة الروسية خصوصا من الولايات المتحدة التعهد وقف امتداد حلف الناتو شرقا وعدم منح أي من الدول المنتمية سابقا إلى الاتحاد السوفيتي العضوية فيه وعدم استخدام البنى التحتية الخاصة بها لممارسة أي أنشطة عسكرية وعدم تطوير التعاون العسكري الثنائي معها.

ولفتت السفارة إلى أن هذه الخطوات ستتيح خفض التوترات الخطيرة في أوروبا وإبرام اتفاقات بخصوص ضمانات تتعلق بـ”أمن متساو لا يتجزأ”.

ويتماشى النداء مع المبادرة الروسية الرامية إلى إبرام اتفاقيتين بخصوص هذه الضمانات الأمنية بين موسكو من جانب والولايات المتحدة والناتو من جانب آخر.

وجاءت تغريدة برايس في معرض تعليقه على اتهام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو شركات أمريكية خاصة بتحضير استفزازات كيميائية في منطقة نزاع دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر: RT