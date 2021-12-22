ليبيا – تحدث تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “رويترز” عن مسألة إخفاق وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف بتوفير الكتاب المدرسي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى وضع المقريف رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في إهمال محتمل ولتحديد ملابسات الإجراءات التعاقدية لطباعة الكتب المدرسية وأسباب النقص، مبينًا أن عددًا من المسؤولين الآخرين مطلوبين للاستجواب.

وأكد التقرير أن ليبيا في عهد العقيد الراحل القذافي تمتعت بتوافر الكتاب المدرسي بشكل دائم مجانًا بحلول بداية العام الدراسي في سبتمبر، في وقت يعاني فيه التلاميذ والطلبة وأولياء الأمور حاليًا من الإجبار على توفير نسخ كاملة ورقيًا من المناهج المنشورة إلكترونيًا وبأسعار مرتفعة.

وأضاف التقرير: إن هذا الواقع استفادت منه محلات قرطاسية ولوازم مكتبية باعت الكتب بمبالغ كبيرة. ناقلًا عن زكية عبد الصمد العاملة بعيادة طبية في العاصمة طرابلس قولها:”لدي 3 أطفال بالمدرسة الابتدائية ونسخ كل كتاب لعدة صفوف يكلفنا مئات الدنانير وهي نفقات كبيرة لليبيين الذين يعانون من ضائقة مالية”.

ترجمة المرصد – خاص