إسبانيا – أعلن ريال مدريد، إصابة لاعبيه ديفيد ألابا، وإيسكو، بفيروس كورونا وذلك قبيل مواجهة أتلتيك بيلباو المقررة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال الريال في بيان نشره على موقعه: “يعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن مسحة لاعبينا إيسكو وألابا جاءتا إيجابيتين في اختبار الكشف عن فيروس كورونا”.

وانضم ألابا وإيسكو بذلك لقائمة طويلة من المصابين بكورونا في صفوف الريال، تضم كلا من مارسيلو، ولوكا مودريتش، ورودريغو، وغاريث بيل، وأسينسيو، إضافة إلى دافيدي أنشيلوتي، مساعد ونجل مدرب الريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي ظل هذه الغيابات، اضطر أنشيلوتي لاستدعاء عدة لاعبين شباب للمشاركة في لقاء أتلتيك بيلباو الليلة.

وينفرد الريال بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية، كما تأهل الفريق الملكي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا متصدرا لمجموعته، وسيواجه باريس سان جيرمان في مباراة مرتقبة لتحديد لمتأهل لدور الثمانية.

المصدر: realmadrid.com