ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات محاكمة 4 ليبيين لتورطهم في غسيل أموال وتهرب ضريبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لتورط هؤلاء الحاملين للجنسية المالطية بمخالفات بقيمة 20 مليون يورو، مشيرًا لتنقلهم من وإلى مالطا وبحوزتهم مبالغ نقدية كبيرة مرتبطة بشراء سيارات فاخرة ومجوهرات وملابس باهظة الثمن، معظمها من تركيا لعدة سنوات وفقًا لما استمعت له المحكمة.

وبين التقرير أن هؤلاء تنقلوا بين ليبيا ومالطا منذ العام 2010، إلا أن عملية حيازة الأموال بدأت تتنامى من حيث الحجم والنطاق في الأعوام 2019 و2020، و2021 إذ تم الإعلان من قبل الليبيين عن 18 مليونًا و532 ألفًا و35 من اليوروهات معظمها يتعلق بواردات غذائية.

وأكد التقرير أن عملية نقل الأموال تمت باستخدام حوالة غير رسمي من دون حركة مالية فعلية يتم استخدامه عربيًا، مبينًا أن 2 من المتهمين هما هشام زايد وعصام الدرناوي وشركاتهما “پي أتش أف” و”يو جي تي” و”إكسبرس روت” “وأتش زي” للمعدات الطبية والخدمات الصحية و”أتش و أتش” للاستثمار المحدودة.

وأضاف التقرير: إن المتهمين الآخرين هما خالد بيلي وحديدان تامر، إذ تم القبض على زايد والدرناوي في عملية لفرقة من شرطة مكافحة غسيل الأموال صادرت سيارتين فاخرتين تبلغ قيمتهما نحو 100 ألف يورو بالإضافة إلى نقود واستولت على لوحات أرقام سيارات أجنبية مع معدات إلكترونية يجري تحليلها.

وأكد التقرير أن القبض على بيلي وتامر جاء لصلتهما بالقضية، ناقلًا عن مفتش الشرطة “كيث مولين” تأكيده للمحكمة تلقي الفرقة معلومات استخبارية في مايو من العام 2020 تتعلق بعدد من المواطنين المالطيين من أصل عربي يعلنون عن حيازتهم مبالغ نقدية كبيرة في جمارك مطار مالطا الدولي.

وتابع “مولين” بالقول: إن الإعلان يكون في العادة عن 100 و200 يورو في وقت واحد. مؤكدًا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم ليسوا أعضاء في ذات المجموعة ليتخذ التحقيق نهجًا من شقين أحدهما في حالة أشخاص يعلنون نقودا باسم هشام زايد والآخر في شركات كان مشاركا فيها.

وأضاف “مولين”: إن هذه الشركات هي “يو جي تي” و”وي دو لخدمات الغاز والنفط و”درنك تي” الدولية المحدودة لتبدأ عمليات الإعلان عن الأموال لأول مرة في العام 2012 مع مزيد منها في العامين التاليين فيما لم تكن هنالك ما هو باسمه بين العامين 2014 و2017.

وأوضح “مولين” إن آلاف عمليات الإعلان عن الأموال تمت بعد ذلك منها في مناسبة واحدة بقيمة فاقت المليون يورو، مؤكدًا أن تامر أعلن عن 27 ألفًا و600 يورو لدى وصوله من ليبيا عام 2017 لشراء سيارة ظاهريًا وتم القبض على بيلي في إسبانيا بمبلغ 250 ألفًا و430 من اليوروهات لم يعلن عنها في العام 2018.

ووفقًا للمحقق يبدو أن زايد بدأ في تخفيض المبالغ النقدية التي كان ينقلها وأدى ذلك إلى دخول بيلي وتامر على الخط، مشيرًا إلى وجود أشخاص آخرين متورطين على ما يبدو في عملية غسيل الأموال أحدهم عمر عزومي من مالطا ومقيم في مانشستر ومراد الفرجاني والهادي الوهاشي.

وأضاف المحقق: إن هؤلاء الأفراد أعلنوا للجمارك ما مجموعه 18 مليونًا و532 ألفًا و35 من اليوروهات مع الإدعاء أن الأموال كانت لشراء أرز ذي حبة طويلة وأرجل دجاج وحليب أطفال. مؤكدًا تواصل زايد مع الشرطة لاحقًا لإعطاء تفسير عن الأمر.

وبين المحقق أن زايد ادعى أن الأموال كانت ملكه ومن المفترض أن يتم نقلها إلى بريطانيا بهيئة رأس مال أولي لشركة افتتحها هناك مع عزومي باسم “أف أكس أد” المالية المحدودة، فيما تم إبلاغ المحقق بالصعوبات التي يواجهها الليبيون عند نقل الأموال في النظام المصرفي العادي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه وبحلول الـ17 من فبراير الماضي تم الإعلان عن نحو 20 مليونًا و700 ألف يورو نقدًا لدى الجمارك المالطية تم نقل معظمها من مالطا إلى إسطنبول.

ترجمة المرصد – خاص