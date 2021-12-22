ليبيا – وصف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية خالد عكاشة حال الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما هو في مهب الريح لعدم إجرائها بموعدها.

عكاشة أوضح بمداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة الذي يذاع عبر قناة “القاهرة والناس” المصرية تابعتها صحيفة المرصد أن موعد الـ24 من ديسمبر الجاري تم تجاوزه من قبل الأحداث على الأرض، مبينًا أن الأطراف الليبية لم تستكمل استعداداتها وتجهيزاتها للدخول في العملية الانتخابية.

وأشار عكاشة إلى أن الغموض هو سيد الموقف في المشهد الليبي الآن، في وقت تتنصل فيه كافة الاطراف المسؤولة في ليبيا عن مسؤوليتها في تأجيل الانتخابات، لأن التنافس والاصطدام للاستحواذ على المناصب أحد معالم تأجيل الانتخابات، فمن يمتلك أدوات يعطل الآخر ويقطع الطريق عليه.

وبين عكاشة أن المعادلة الأمنية الليبية لم يتم حلها خلال الفترة الماضية، مع ظهور الميليشيات والمرتزقة في العاصمة طرابلس مرة أخرى مشيرا إلى أن السيناريو المتفائل في تداعيات تأجيل الانتخابات هو أن يتم سد كل الفجوات والثغرات خلال فترة التأجيل.