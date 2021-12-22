ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج على السياق الذي سبق الاعلان عنه فيما يخص تحديد موعد الانتخابات.

فرج قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن السياق الذي سبق الإعلان عنه فيما يخص تحديد موعد الانتخابات كان على الوجه الآتي: تقترح المفوضية موعدًا للانتخابات وتخاطب بذلك البرلمان ليقوم هو بالإعلان عن تحديد موعد إجراء الانتخابات وفقًا لما اقترحته المفوضية، وبطبيعة الحال هذا الإجراء ينطبق على قرار التأجيل للأسباب التي تراها المفوضية أو مجلس النواب.

وأشار إلى أن المسألة تحولت إلى أزمة، لأن كلًا من مجلس النواب والمفوضية كان له نصيب في هذه الفوضى، وما جرى من تلاعب أدى في النهاية لعدم إمكانية إجراء الانتخابات، فكلاهما يتحمل مسؤولية ما قاما به.

وتابع: “أما مسألة الخوف من عقوبات دولية فلا أعتقد ذلك، لأننا عايشنا تهديدات بعض الأطراف الدولية لمن يعرقل تطبيق الاتفاق السياسي مثلما سمعنا من تهديدات لمن يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها، لكن المعرقل في كلتا الحالتين لم يكن هو المستهدف بالعقوبات”.