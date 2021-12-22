إسرائيل – حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد تومر بار، من أن إسرائيل قد تنجح في ضرب برنامج إيران النووي غدا “إذا لزم الأمر”.

وفي حديث لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أكد بار أنه “يمكن لإسرائيل أن تضرب بنجاح برنامج إيران النووي غدا إذا لزم الأمر”.

وقال بار: “يجب أن أفترض أن يحدث ذلك خلال ولايتي، وأنا على علم مسبقا بحجم المسؤولية الملقاة على كتفي”.

وأوضح أنه “منذ اللحظة التي جلست فيها على رأس قسم التخطيط، وتحدث رئيس الأركان معي، كانت مهمة “الدائرة الثالثة ” في إيران موجودة”، وبالتالي نحن لا نبدأ من الصفر. لقد جهزنا أنفسنا بمقاتلات أف-35، واشترينا الآلاف من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية للدفاع عن أنفسنا”.

بار: سنستخدم قوة ضاربة من الصعب تصورها في حال اندلاع مواجهة مع “حزب الله”

وحول الجبهة اللبنانية، أوضح ظان جيش الدفاع سيستخدم قوة ضاربة من الصعب تصورها في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع “حزب الله”، وذلك بفضل معرفته الجيدة لهذه المنظمة، ونظرا لعدد مواقعها العسكرية فضلا عن قدراته المتطورة في مجال السايبر. وأكد أن اسرائيل تريد حسم المعركة في فترة وجيزة وبعدد قليل من الضحايا.

المصدر: jerusalem post+ “مكان”