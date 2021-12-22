ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا تمكن أي تشكيل مسلح من السيطرة على الأوضاع بالعاصمة ومدن الغرب مهما بلغت قوته، مرجعًا ذلك إلى كثرة أعداد التشكيلات وتعدد اتجاهاتها وتوزع ولاءاتها.

كرموس وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء، اعترض على لجوء هذه التشكيلات للسلاح كوسيلة للاعتراض السياسي، مفسرًا غضب بعضها في الآونة الأخيرة بأنه جاء كرد فعل لترشح سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، في الانتخابات الرئاسية، وعدم استبعادهما من السباق من المفوضية العليا للانتخابات أو القضاء.