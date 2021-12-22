لبنان – أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، اليوم الأربعاء أن معدل التضخم بين ديسمبر 2020 ونوفمبر 2021 سجل ارتفاعا بنسبة 178 في المئة.

وقالت الإدارة في بيان إن معدل التضخم الرسمي في لبنان هو التغير لمدة 12 شهرا، وهو التغيير بين الشهر الحالي والشهر نفسه في العام السابق، مشيرة إلى أنها تنشر مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس شهري بهدف إبراز تأثير الأزمة على الأسعار التي يدفعها المستهلكون وينبغي استخدامها للتحليل فقط.

وذكرت أن معدل التضخم من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2021 بلغ 632 %، ومن ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2021 بلغ 584%، ومن ديسمبر 2020 إلى نوفمبر 2021 بلغ 178%، مشيرة إلى أن معدل التضخم لعام 2018 بلغ 4%، ولعام 2019 7%، ولعام 2020 145% وحتى نومبر 2021، بلغ معدل التضخم العام 178%.

المصدر: “صوت لبنان”