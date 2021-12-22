لجنة مكافحة الأوبئة في الأردن: كورونا سينتهي في يونيو المقبل

لجنة مكافحة الأوبئة في الأردن: كورونا سينتهي في يونيو المقبل

الأردن – أكد عضو لجنة مكافحة الأوبئة في الأردن بسام حجاوي إن كل الجائحات في العالم كانت تستغرق في أطولها 8 شهور أو سنة، إلا أن هذه الجائحة طالت.

وأضاف حجاوي عبر برنامج “صوت المملكة”: “لا أزال مصرا على أقوالي أن فيروس كورونا سينتهي وسيصبح موسميا في شهر يونيو المقبل، ولا أزال مصرا حتى بعد “أوميكرون”.

وأردف قائلا: “في شهري أبريل ومايو اتجه كل العالم للتعافي الاقتصادي وبناء عليه كان هناك انفتاحات للقطاعات جعلت الفيروس يتغلغل بطريقة أكثر”.

وعن موجة كورونا الحالية محليا قال: “الجميع يعلم أننا دخلنا موجة وهذه الموجة منذ 8 أسابيع وارتفعت أعداد الإصابات وكل المؤشرات سجلت ارتفاعا ملحوظا”.

وأكد أنه ليس هناك إجبار على الجرعة المعززة، مشيرا إلى أنهم يدرسون إلزاميتها مستقبلا.

وأوضح أن 80 ألف أردني فقط ملزمون بالجرعة المعززة من لقاح كوفيد وأن الأردن يمتلك قدرات لوجيستية لإجراء فحوصات متقدمة للكشف عن متحور “أوميكرون”، مشددا على أن الدولة التي لم تضع السيناريو الأسوأ ستفقد السيطرة.

المصدر: موقع “خبرني” الأردني