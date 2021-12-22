ليييا – التقى مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أحمد النعاس بالسفير الهندي الجديد غير المقيم في ليبيا “آن جي جان جيت”.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء الذي جرى بمقرها في العاصمة طرابلس شهد استعراض المواضيع التى تهم البلدين في جميع المجالات، والعمل على عودة السفارة الهندية لمباشرة عملها من العاصمة، فضلًا عن مناقشة إمكانية رفع الحظر عن العمالة الهندية بالسفر إلى ليبيا.

ووفقًا للبيان تم تدارس سبل إعادة تفعيل برنامج التعليم عن بعد، فيما تمنى النعاس التوفيق لـ”جيت” دعمًا للعلاقات الثنائية بين ليبيا والهند.