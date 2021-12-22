ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول شُحنة تحتوي عَلى 1,178,190 جُرعة من لقاح “فايزر” المُضاد لفيروس كورونا إلى مطار معيتيقة الدولي بِدعم منْ الحكومة الأمريكية.

المركز الوطني أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع له إلى أنه كان في استقبالها المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، وذلك بِحضور كل من المَبعوث الأمريكي الخاص والسفير في ليبيا ريتشارد نورلاند، والممثل الخاص لليونيسف في ليبيا لنا الوريكات.

ولفت السائح إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامُها ستخضع للتحاليل قبل توزيعها على مراكز التطعيم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للتصدي لجائحة كورونا.