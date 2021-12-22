ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة127 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات 14.7 بلغت بالمائة، من أصل 3811 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 609 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 371794 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6025 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5626 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ1829983 ، والمطعمين بالجرعة الثانية795469.