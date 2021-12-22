أستراليا – أكد موقع عبري، إن وثيقة “الأولويات الاستراتيجية” للإدارة الأمريكية كشفت ان الولايات المتحدة ستنشئ في أستراليا وحدة مقاتلات شبح قوية، في مواجهات التهديدات الصينية والروسية.

وأفاد موقع “ماكو” الإسرائيلي أن وثيقة “الأولويات الاستراتيجية” لإدارة جو بايدن والتي نشرت مؤخرا كشفت أن الولايات المتحدة ستنشئ في أستراليا وحدة مقاتلات شبح قوية، في مواجهات التهديدات الصينية وفي مواجهة التهديدات المتزايدة من قبل الروس.

وسيقوم سلاح الجو الأمريكي بإرسال أفضل مقاتلات شبح لديه، ومقاتلات حربية وقاذفات إلى القواعد العسكرية في أستراليا.

وفي المستند يوجد مراجعة لموارد الجيش الأمريكي في العالم، وأيضا طلب البنتاغون بتحديث القواعد في أستراليا وفي جزيرة غوام في المحيط الهادئ، من أجل الاستعداد لسيناريو أمني أمام الصين، يشمل حرب واسعة النطاق.

ولفت التقرير إلى أن “أعمال البناء والتحديثات في القواعد العسكرية بدات العام الماضي، وستشمل قواعد جوية تساعد وزارة الدفاع الأمريكية إدخال واخراج قوات أمريكية من المنطقة بسرعة بهدف إجراء تدريبات، الانتشار أو “مواجهة محتملة”.

وذكر التقرير أنه مع انتهاء العمل في هذه القواعد سلاح الجو الأمريكي يخطط بإرسال وحدة مقاتلات لهذه القواعد تضم مقاتلات الشبح تشمل طائرات حربية من طراز F-22 وF-35 وقاذفات استراتيجية من طراز B-2 وايضا القاذفة الاستراتيجية المستقبلية من طراز B-21 والموجودة الآن بمراحل التطوير.

يذكر أنه بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والأزمة المتزايدة على الحدود مع أوكرانيا، أولت الولايات المتحدة أهمية كبيرة لتزايد التهديد الصيني في آسيا، وعمليا عرفوا المنطقة بأنها واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية الشاملة لديهم وحتى انهم وضعوا التهديد الصيني بصورة متساوية مع التهديد الروسي وحتى أعلى منه بقليل”.

المصدر: i24 news