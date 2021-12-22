ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة العقيد عبدالمنعم العربي إن جميع التشكيلات الموجودة حاليًا، التي تغلق الطرقات تابعة للمجلس الرئاسي، ولا تتبع الداخلية.

العربي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن جميع رجال الشرطة والمرور والنجدة والدعم المركزي موجودون في شوارع العاصمة طرابلس؛ لحماية المواطن، وتسهيل حركة المرور.

وأضاف العربي أن رجال الداخلية يقومون بدورهم على أكمل وجه، والوزارة بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية ومحايدة.