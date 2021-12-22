ليبيا- هاجم تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية النهج الغربي الساعي لفرض الديموقراطية والقيم الأجنبية على شعوب أخرى مثل الشعب الليبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن النهج لا يأخذ بعين الاعتبار تقاليد هذه الشعوب ومن بينها الشعب الليبي، في إشارة للتدخل العسكري الذي قام به حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العام 2011 لهدف واحد لا ثاني له ألا وهو التخلص من العقيد الراحل القذافي والإطاحة بنظامه.

وبين التقرير أن هذا النهج وضع ليبيا في خطر محدق في وقت نقل فيه تحذيرات شركة “ويسبرنغ بيل” العالمية لإدارة المخاطر بشأن معارضة الانتخابات في غرب البلاد التي قد تؤدي إلى هجمات مباشرة على أصول عديدة بما فيها تلك التابعة لمفوضية الانتخابات.

وشدد التقرير على وجوب وقف العنف والعمل على إنشاء هوية وطنية شاملة في ليبيا، كما كان هو الحال عليه قبل العام 2011 تذوب فيها الهويات القبلية والأسرية والإقليمية، ليكون هذا على الأرجح تأثيرًا إيجابيًا وشرطًا أساسيًا مسبقًا لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة.

ترجمة المرصد – خاص