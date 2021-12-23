أستراليا – كشف تقرير جدلي أن عدد الرجال يفوق عدد النساء بهامش كبير في مجالات عدة، من السياسة العالمية إلى الدرجات العليا من الأوساط الأكاديمية وحتى الحائزين جائزة نوبل.

ويعزا أحد ادعاءات مثل هذا التفاوت، إلى علم الأحياء. واستُشهد بشكل متكرر بفكرة وجود نوع من “التنوع الفائق” بين أدمغة الذكور في الأدبيات العلمية في العقود الأخيرة. ولكن تحليلا نُشر حديثا يوضح أن هذه الحجة لنجاح الذكور غير مدعومة تماما بالأدلة.

وتقول عالمة الأحياء والمعدة الرئيسية لورين هاريسون، من الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU): “استنادا إلى بياناتنا، إذا افترضنا أن البشر مثل الحيوانات الأخرى، فهناك فرصة متساوية لوجود عدد مماثل من النساء ذوات الإنجازات العالية مثل الرجال ذوي الإنجازات العالية في هذا العالم. وبناء على هذا المنطق، هناك أيضا فرصة كبيرة لوجود عدد مماثل من الرجال والنساء ذوي الإنجازات المنخفضة”.

وتميل معظم الأبحاث حول التنوع داخل الأنواع المختلفة إلى التركيز على الاختلافات بين الجنسين. وليس من الصعب العثور على أمثلة عديدة ومتطرفة؛ حتى داخل جنسنا البشري، فإن التناقضات في الكروموسومات الجنسية هي المسؤولة عن تضخيم مجموعة من الخصائص التشريحية، مثل اللحى أو الثدي.

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، مع كتابات عالم الجنس الإنجليزي الشهير هافلوك إليس، تم استخدام الافتراض القائل بأن أدمغة الذكور الأكبر تساوي إمكانات أكبر للبراعة المعرفية لشرح سبب “استحقاق” الرجال لمناصب التأثير والقيادة.

وكُتب الكثير منذ ذلك الحين حول ما إذا كانت الفروق الإحصائية عبر الانقسام الجنسي تترجم إلى أي شيء مهم حقا (إجابة مختصرة – لا تفعل ذلك)، لكن القليل من الدراسات نظرت في ما إذا كان التنوع التشريحي داخل جنس واحد يوفر نطاقا أكبر من السلوك.

وبتعميم التأكيد على الحيوانات غير البشرية، في هذا التحليل التلوي الجديد، حقق الفريق فيما إذا كانت مكافئات سمات شخصيتنا عبر 220 نوعا تختلف إلى حد كبير داخل أي من الجنسين.

وعلى الرغم من البحث الشامل لحوالي 10000 دراسة، لم يتمكن الفريق من العثور على أي دليل مقنع يُظهر ثراء أكبر للتنوع في السمات الشخصية للذكور أو الإناث من أي من الأنواع المدرجة.

وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك اختلافات بين الأنواع ككل. كما وجد أن بعض الخصائص المنتقاة، مثل المناعة أو بعض السمات المورفولوجية، تختلف اختلافا كبيرا بين الجنسين في أنواع معينة.

ولكن، إذا أردنا استخدام الطبيعة كبديل لتوسيع أدمغتنا الخاصة من التباين داخل أدمغة الذكور كما هو مقترح في الماضي، فيمكننا فقط أن نستنتج أن المشهد الغني لأدمغة الإناث يوفر فرصة للعبقرية (والهراء) مثلها مثل الرجل.

ويقول أحد المعدين، عالم الأحياء التطورية مايكل جينيونز، من ANU: “إذا كان الذكور أكثر تباينا من الإناث، فهذا يعني أن هناك عددا أكبر من الرجال من النساء سواء كانت معدلات ذكائهم منخفضة جدا أو عالية جدا. لكن بحثنا في أكثر من 200 نوع حيواني يظهر أن الاختلاف في سلوك الذكور والإناث متشابه جدا. لذلك، لا يوجد سبب لاستدعاء هذه الحجة القائمة على علم الأحياء لشرح سبب حصول الرجال على جائزة نوبل أكثر من النساء، على سبيل المثال، وهو ما نربطه مع معدل ذكاء مرتفع”.

ولا يستبعد عدم وجود أدلة لصالح الاختلاف السلوكي بين الرجال، التفسيرات البيولوجية الأخرى للسقف الزجاجي المقاوم للكسر الذي يتخلل الكثير من المجتمع الحديث.

ومع ذلك، فإنه يحد من الحجج القائلة بأن هذا السقف هو نتيجة لأسلاكنا البيولوجية، وبالتالي فهو شيء لا يمكننا – أو لا ينبغي – القيام بأي شيء حياله.

وقد يساعد تفكيك المفاهيم القائلة بأن الجدارة الذكورية رُسّخت في علم الأحياء، في تحطيم الهياكل الاجتماعية المسؤولة في الواقع عن التحيزات بين الجنسين.

ويقول هاريسون: “بدلا من استخدام علم الأحياء لشرح سبب وجود المزيد من الرؤساء التنفيذيين أو الأساتذة الذكور، علينا أن نسأل عن الدور الذي تلعبه الثقافة والتنشئة في دفع الرجال والنساء إلى مسارات مختلفة”.

ونشر هذا البحث في مجلة Biological Reviews.

المصدر: ساينس ألرت