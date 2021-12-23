فرنسا – عبر الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، عن أسفه بعد تعرضه للطرد الأول مع ناديه الجديد خلال مباراته أمام مضيفه لوريان (1-1)، أمس الأربعاء ضمن الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وحصل راموس على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين (81 و86) بعد أن دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني، وعندما كانت النتيجة تشر إلى تقدم لوريان بهدف.

وكتب راموس “تغريدة” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد المباراة، قال فيها: “اليوم هو يوم جديد للتعلم، غدا يوم جديد للتحسين. نظل دائما إلى الأمام”.

ولم يشارك سيرخيو راموس (35 عاما) سوى 3 مرات فقط مع باريس سان جيرمان، منذ أن انتقل إلى صفوفه الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد، ولم يبدأ بعد كأساسي بسبب الإصابة طوال الفترة الماضية.

المصدر: وكالات