ليبيا – كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا التابع للأمم المتحدة عن وجود أكثر من 200 ألف شخص ما زالوا نازحين في البلاد.

المكتب أوضح في بيانه الإنساني الشهري لشهر ديسمبر الجاري إن آلية الأمم المتحدة للاستجابة السريعة تقدم حاليا الإغاثة للأسر المتضررة من فيضانات الشتاء في وقت لازال فيه الوضع هشا في ظل وجود مليون و300 ألف شخص بحاجة للمساعدة.

وتابع البيان إن نحو 500 ألف شخص مستهدفين بالمساعدات المتاحة في حين أن هناك 610 آلاف مهاجر غير شرعي في ليبيا مبينا أن التمويل المطلوب بلغ 189 مليونا و100 ألف دولار تم توفير 138 مليونا منها فيما تم تقدير معدل التقدم حتى ديسمبر الجاري بـ74% إذ وصل إلى 446 ألف شخص.

وأضاف البيان إن نصف المحتاجين لمساعدات إنسانية هم من النازحين داخليا أو من المهاجرين غير الشرعيين الذين يقيمون في البلاد أو يمرون عبرها.