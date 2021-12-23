قطر – توج نادي الأهلي المصري بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، على حساب نادي الرجاء الرياضي المغربي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما امس الأربعاء.

وسجل المهاجم المغربي حميد أحداد هدف التقدم للنادي المغربي مبكرا في الدقيقة 13 من انطلاق اللقاء.

ورد المهاجم المصري طاهر محمد طاهر بهدف التعادل “للمارد الأحمر” في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على استاد “أحمد بن علي المونديالي” بنادي السد في قطر.

وحسم نادي الأهلي نتيجة نهائي كأس السوبر القاري لصالحه في سلسلة ركلات الجزاء الترجيحية (6-5) التي لجأ إليها الفريقان بعد تعادلهما بهدف لكل منهما.

وأحرز نادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اللقب الثامن في المسابقة في عاشر ظهور له فيها، حيث توج بها سبع مرات من قبل، أعوام :2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، إضافة إلى نسخة 2021 على حساب نهضة بركان المغربي (2–0) في مايو الماضي، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

بينما رفع الرجاء الرياضي كأس البطولة مرتين في عامي (2000، و2019).

والتقى الفريقان مرتين عربيا وكان الفوز حليف الأهلي (3-1) في نهائي بطولة الأندية العربية عام 1996 و(2-0) في دور المجموعات لبطولة النخبة عام 1997.

المصدر: RT