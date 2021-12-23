ليبيا – علق المحلل السياسي صلاح البكوش، على مسألة تأجيل الانتخابات بالقول: “فنيًا، استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر هو أمر يعرفه الجميع منذ شهرين على الأقل، ولكن الجميع تجنب الإقرار بذلك لخوفهم من تحمل المسؤولية”.

البكوش وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الأربعاء أضاف: “أما سياسيًا، فإن المراقبين عن كثب للمشهد الليبي يعرفون تمامًا أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا في هذا المنعطف وفي غياب دستور وسلطات تشريعية وقضائية فاعلة هو ضرب من الجنون”.

وأردف المحلل السياسي بالقول: “لن يسمح حفتر بإجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة. كما أن استبعاد أي منهم سيوقف العملية الانتخابية في مناطق نفوذهم، ونجاح أي منهم لن يقبله الآخرون، وهو ما يقودنا إلى حقيقة بسيطة ألا وهي أن الأمر أكثر من تفسيرات قانونية أو مجرد توقيت”.

وحول اجتماع بنغازي، علق المحلل السياسي صلاح البكوش بالقول: “اجتماع بنغازي الخاسر فيه حفتر الذي ظهر فيه بمظهر رجل لا يعيش الواقع ولم يكن الآخرون أفضل حظًاً، إذ أنهم خرجوا بمظهر كومبارس لحفتر وخسروا ما تبقى لهم من مصداقية”.

وواصل حديثه: “الاجتماع في النهاية هو محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض بعد 24 ديسمبر، تتخطى خارطة الطريق والعملية السياسية الحالية وتسقط حكومة الوحدة الوطنية”.