ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي: “ليبيا هي كل ما نملك، وأبناء الأمة هم أصحابها وأهلها، ولن يطول زمن الخانعين والمتلونين، وإرادة 2.5 مليون ناخبة وناخب أقوى من كل المآرب الأخرى، سنسقط الوصاية الدولية ونحقق العدالة في توزيع الثروات وسنقاوم الفساد والفاسدين”.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فليبيا ستبقى وتظل شامخة بشموخ نسائها ورجالها قوية بهم، لن نتخلى عن مواقفنا الراسخة والثابتة رسوخ رواسينا، وستظل هاماتنا مرفوعة ما بقت على أرضنا الباسقات، ولن تنال منا العواصف والملمّات فنحن أهل العاديات، هذه هي ليبيا وهذه أمتنا”.

وأكد على أنه قد آن الأوان لليبيا قوية قادرة مستقلة وحرة أبية موحدة آمنة ومستقرة.