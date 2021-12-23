إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيستخدم قوة ضاربة “من الصعب تصورها” في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع “حزب الله” اللبناني، وأكد قدرته على تدمير منشآت إيران النووية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن القائد الجديد لسلاح الجو تومير بار أن الجيش الإسرائيلي “سيستخدم قوة ضاربة من الصعب تصورها في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، وذلك بفضل معرفته الجيدة بتلك المنظمة، ونظرا لعدد مواقعها العسكرية فضلا عن قدراته المتطورة في مجال السايبر”.

وأضاف أن إسرائيل “تريد حسم المعركة في فترة وجيزة وبعدد قليل من الضحايا”.

وحول إيران، قال قائد سلاح الجو الذي سيتسلم مهامه في أبريل القادم، إن للجيش الإسرائيلي القدرة على تنفيذ هجوم ضد إيران، وشدد على “أنه في ذلك الحال سيتكلل الهجوم بالنجاح وسيتم تدمير المنشآت النووية”.

وأشار إلى أنه “يدرك احتمال حدوث ذلك خلال فترة ولايته”.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية