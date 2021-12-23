ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن سبب إخفاق ما وصلت له البلاد هو ملتقى الحوار السياسي؛ لأنه نجح في التوصل لإنتاج سلطة تنفيذية متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وهذا الشق الاول من خارطة الطريق، لكن بعد أن أنتجت الحكومة أخفق في الوصول للشق الثاني، وهو لا يقل أهمية بل هو المهم، وهو تجديد الشرعية من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

الحصادي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “نحن متمسكون وبقوة للذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية، خاصة بعد أن عبر الليبيين عن رغبتهم في تجديد الشرعية من خلال المشاركين والمستلمين للبطاقات”.

وأشار إلى أن إخفاق ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية وإيجاد قانون الانتخاب الرئاسي ومجلس النواب جعل الأمر يعود لسبب الأزمة والمشكلة وهو مجلسا النواب والدولة اللذان لم يتمكنا من التوافق على قانون الاستفتاء على الدستور ولا أي قانون، لافتًا إلى أنه بهذه الأزمة ملتقى الحوار السياسي قام بإعادة الأزمة لأصحابها ومسببها، ولهذا في حال أرادت البعثة الأممية العودة مرة أخرى لفريق الحوار من الناحية الأخلاقية يجب تعديل تشكيلة ملتقى الحوار السياسي؛ لأن هناك بعض الأشخاص تقلدوا مناصب ووظائف وهذا سيكون خللًا ويفقدهم نوع من الحيادية في التعامل في النقطة القادمة، بحسب قوله.

ونوّه إلى أن التأجيل أو الموعد الذي أعلنت عنه المفوضية هو عبارة عن احتواء أو تخفيف لردة الفعل، مستبعدًا أنه سيكون هناك انتخابات في هذا التاريخ، فخارطة الطريق واضحة حتى يتم الوصول لانتخابات، الأمر يحتاج لقاعدة دستورية وقوانين تكون مهنية دستورية وحقوقية.

كما رأى أنه من أسباب فشل الانتخابات هو إخفاق المجلس الرئاسي لأهم أعماله وهي المصالحة الوطنية قائلًا: “نقول أينما وجدت المصالحة ستكون الطريق مسهلة ومعبدة لانتخابات؛ لأن المصالحة الوطنية تسهل علينا الانتخابات، هناك من يقول من الليبيين ومن تحكم في المال ترشح ومن تحكم في سن القوانين ترشح ومن تحكم في الإشراف على الصناديق، مثلًا في برقة وفزان ترشح وهؤلاء الثلاث متحكمون في شيء مهم ويؤسس للعملية الانتخابية، وكذلك ترشح بعض الأطراف المطلوبين للعدالة هذه الأمور مجتمعة زادت من الأزمة ومجلس النواب سن قوانين ربما كانت تأزيمية، رغم أننا حاولنا التعاطي معها بشكل إيجابي”.

وأكد على ضرورة الحاجة لمزيد من التوافق وسن القوانين بطريقة مهنية دستورية قانونية وبهذا يمكن تحديد موعد آخر للانتخابات، مشددًا على تمسكهم بالانتخابات؛ لأنها أهم مخرج وقيمة من ثورة الـ17 من فبراير وهي الانتخابات والتداول السلمي على السلطة، وفقًا لتعبيره.