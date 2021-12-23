ليبيا – صرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بأن البعثة العسكرية الإيطالية في ليبيا لها أهمية، خاصة لا سيما أن التطورات الإيجابية فيما يتعلق بآفاق الاستقرار مهمة بالنسبة لبلاده ولمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بأكملها.

وجاءت تصريحات ماتاريلا خلال رسالة تهنئة للوحدات الإيطالية المشاركة ضمن بعثات دولية في عديد المسارح العالمية وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف ماتاريلا أن استمرارية البعثة الإيطالية علامة معبرة على الصداقة تجاه السكان المحليين، معربًا عن شكره على العمل الذي تؤديه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن التوترات الداخلية.