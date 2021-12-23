الصين – أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأول انتخابات تشريعية في هونغ كونغ تجرى في ظل قوانين جديدة، واكتسحها سياسيون مدعومون من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وخلال لقائه الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، في بكين اليوم، قال الرئيس الصيني إن “تنفيذ نظام الانتخابات الجديد يلتزم بمبدأ “بلد واحد ونظامين”، وأعرب عن ثقته بأن سكان هونغ كونغ سينضمون إليه “في الاعتراف بالتحديث الهائل للأمة الصينية”.

وجاءت الانتخابات، التي انتقدتها المعارضة، بعد احتجاجات واسعة، اتسم بعضها بالعنف، ضد الحكومة في 2019، وهو ما دفع بكين لتمرير قانون الأمن الوطني الصارم على هونغ كونغ بعد إعادة تنظيم العملية الانتخابية وتشكيل مجلس تشريعي من الموالين لها.

واكتسح سياسيون مدعومون من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم انتخابات الأحد للمجلس التشريعي المكون من 90 مقعدا.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 30.2 في المئة، وهي أقل نسبة مشاركة تشهدها انتخابات منذ تسليم بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.

المصدر: “أسوشيتد برس”