ليبيا – أصدر المترشح الرئاسي إسماعيل الشتيوي بيانًا اليوم الخميس حول تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الجاري، مؤكدًا على خيار الشعب الليبي الذي عبر عنه من خلال استلام ما يقارب الـ3 مليون ناخب لبطاقاتاهم وعزمهم على الذهاب للتصويت واستكمال المسار الديمقراطي الذي أرتضاه لنفسه.

الشتيوي وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه قال: “نصطف مع شعبنا في مطلبهم بضرورة تجديد الشرعية من خلال انتخاب سلطات تشريعية وتنفيذية جديدة، قادرة على توحيد المؤسسات فعليًا، وبما يمكنها من حلحلة الإشكاليات والأزمات التي تعانيها البلاد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالقدر الذي يسمح بتقديم كافة الضمانات لتحقيق الاستقرار والرفاه”.

وأبدى تفهمه للعقبات والعراقيل التي ساهمت في صعوبة إجراء الإنتخابات في موعدها، مؤكدًا على كافة الأطراف بدءًا من مجلس النواب ومرورًا بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وانتهاءً ببعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة تلك الدول المنخرطة بشكلٍ ما في الصراع الليبي، على أن عرقلة الانتخابات لا بد أن لا يفضي الى إلغائها إطلاقًا، لأن ذلك سينذر بتدهور الأمور وانزلاقها الى هاوية الفوضي من جديد، وما يمكن ان ينشأ عنها من احتراب وتشظي ومزيدٍ من التعقيد.

ودعا كافة الأطراف المعنية بالملف الليبي إلى ضرورة وضع جدول زمني محدد وقريب تنطلق خلاله العملية الانتخابية من جديد، ويُسمح فيه للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار من ينوب عنهم تحت قبة البرلمان، واختيار رئيس لهم قادر على تشكيل حكومة موحدة السلطات والمؤسسات وتشرع في لملمة الشتات الذي طال كافة جوانب الحياة في ليبيا العزيزة.

وحمل المجتمع الدولي ومجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مسؤولية انهيار العملية السياسة وعودة الاقتتال وانقسام المؤسسات فيما لو لم يتم المضي قدمًا في المسار الديمقراطي، وتحديد موعد قريب لإنطلاق العملية الانتخابية، والسماح لليبيين باختيار رئيسهم ونوابهم إسوة بكل الشعوب الحرة، وتمهيدًا لبناء دولتهم التي ينعمون تحت ظلها بالرفاه والاستقرار.

وطالب كافة الأطراف أيضًا بعدم اتخاذ أية خطوات استفزازية أو غير محسوبة من شأنها أن تزيد من المشهد تعقيدًا، حاثًا جميع الأطراف على تغليب مصلحة الوطن ومراعاة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن، لأجل تجاوزها والدخول في مرحلة جديدة من السلم والبناء.

الشتيوي أكد استعداده للمساهمة في أية خطوات قد تساعد على تفكيك الإشكاليات وإزاحة العراقيل من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي ليتم تجاوز هذه التعقيدات والمآسي.