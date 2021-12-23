ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن ترحيبه هو وأعضاء مجلس النواب بزيارة مرشحي الرئاسة إلى بنغازي معتبرًا أنها خطوة في طريق المصالحة الوطنية.

العريبي علق خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد على زيارة وفد البرلمان إلى تركيا، مشيرًا إلى أنها جاءت لتخفيف الأعباء عن المواطنين في برقة وبنغازي، خاصة بخصوص الحصول على تأشيرة لإسطنبول.

وتابع: “تلقينيا دعوة من مجلس النواب التركي، وشكلنا وفدًا كان جله من أعضاء برقة، وذهبنا وكان ترحيب كبير من رئيس الدولة والبرلمان ووزير الخارجية ورئيس الصداقة الليبية التركية، وتكلمنا بصراحة عن كل الأمور والتأشيرة، هناك مكتبان للتأشيرة واحد في طرابلس والآخر في مصراتة، وهي 60 دولارًا، تصل للمواطن في برقة بـ 300 دولار، والبضاعة تنزل في مصراتة وطرابلس، ويتم تحميل النقل على المواطن الليبي في بنغازي؛ لذلك نحن كنواب من بنغازي وإجدابيا ونمثل برقة نشكر سالم قنان والنائب الأول برئاسة البرلمان على ذهابهم معنا، وتكلمنا في كثير من الأمور تخص المواطن الذي في برقة، ونظرًا إلى أننا نرى تعب التجار والمرضى والمواطنين يتنقلون لطرابلس من أجل الذهاب لتركيا”.

كما أضاف: “لو لم يكن لنا أي علاقات مع تركيا سواء في التجارة والطلبة والمرضى لما ذدهبنا لتركيا، ولا عندنا فيها مصالح كأعضاء مجلس نواب، ولكننا منتخبون عن مواطنين في بنغازي وإجدابيا وطبرق والبيضاء يتكلمون معنا بكل صراحة. ، كفا مزايدات على أعضاء مجلس النواب، لما ذهبنا ذهبنا خالصين من أجل المواطنين والبضاعة التي تباع في مصراتة بـ 10 دنانير تباع في بنغازي بـ20، لماذا؟ ذهبنا وكانت الزيارة ناجحة ورحبوا فينا وفي بنغازي لمسنا التجار فرحين بهذا والمواطنين؛ لأنهم يعرفون أن هذا سيخفف الحمل عنهم، فنحن لم نذهب سياحة والتقاط صور مع القيادة التركية رغم أنهم كانوا فرحين بالصور، وإننا نتكلم عن مصلحة شعبنا”.

ولفت إلى أنه تم الحديث خلال الاجتماعات عن المرتزقة والقوات الأجنبية بكل صراحة، وتقبل الجانب التركي الحديث، واصفًا الزيارة بأنها كانت ناجحة فقد قام الوفد بما عليه تجاه المواطنين وهذا هدف الزيارة ولا يوجد أي هدف آخر، بحسب قوله.