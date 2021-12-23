ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن مفوضية الانتخابات اشتركت مع “برلمان طبرق” والمرابيع في المسرحية الهزيلة التي تتعلق في الانتخابات وإصدار القرارات والقوانين المعيبة السيئة بحسب قوله.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن من يخرج هذه المسرحية الهزيلة هو المجتمع الدولي والسفراء، وكلهم اشتركوا فيها من أول فصولها.

وأشار إلى أن أي وطني ومسلم مطالب بالخروج للشوارع والميادين للبدء في الاعتصامات حتى يستمع لهم المجتمع الدولي والسفراء الذين يبيعون ويشترون في البلاد، مضيفًا: “إذا أردتم نجاح الانتخابات عليكم أن تطالبوا بقاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات لا بهذه الألاعيب، لا أحد استطاع أن يعلن مسؤوليته عن تأجيل الانتخابات، وكان عليهم أن يحققوا إن كانوا حريصين على وطنهم ولا يريدون أن يعيقوا الانتخابات بدلًا من السفر للرجمة أن يحققوا بالسبب في تعطيل الانتخابات، بحيث يوقعون عليه لعقوبات الدولية ولكن اعرضوا عن هذا وكأنه لم يكن”.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ ما زال الاضطراب في مصير الانتخابات وطريقة تعامل المفوضية وغيرها معها يشوبه الغموض وعدم الشفافية والتبرير للفشل وعدم المسؤولية، وفي هذا الوقت نجد بعض المرشحين للرئاسة يتصرفون وكأنهم نالوا ثقة الشعب ويتحدثون باسمه، كيف يمكن الخروج من الفوضى؟ وما دور ثوار فبراير؟

هذه المسرحية الهزيلة التي مرت بنا في ما يتعلق بالانتخابات والتي اشتركت فيها المفوضية مع ما يسمى برلمان طبرق والمرابيع وإخراج القرارات والقوانين المعيبة السيئة، ومن يخرج هذه المسرحية الهزيلة وهم المجتمع الدولي والسفراء وكلهم اشتركوا فيها من أول فصلها، ويومها قال عنها من هو خبير بألاعيب المجتمع الدولي أنه لن تكون هناك انتخابات والمجتمع الدولي يعرف هذا والبعثة تعرفهم والسفراء أنه لن تكون هناك انتخابات، بسبب القوانين السيئة التي أخرجوها وما فيها من إجراءات تزويرية، وما فعلته المفوضية أضحوكة ولا يستحق أن يكون برنامجًا أو جدولًا كما يسمونه، ومراحل ودوائر، منذ بدأ تقسيم الدوائر بدأ الزيف والتزوير والظلم، وبعد ذلك في السجل المدني والأرقام الوطنية وسرقة البطاقات وبيعها في الأسواق الأخرى.

المفوضية لليوم ومن يخرجون لها القوانين المزورة التي لا تحمل أي صفة لا يزالون للآن لم يصرحوا بتأجيل الانتخابات، وتخرج بيانات باهتة تدل على الفشل وعلى عدم القدرة على التخلص، فعندما يقعون في ورطة يصدرون بيانات باهتة وباردة لا تجد لها أي شيء تستطيع أن تستند عليه، وما زالوا يتكلمون كلامًا عموميًا، وفي الحقيقة هم لم يسيؤوا للشعب الليبي من حيث أنهم أشغلوه وألهوه بشيء هو من الأساس يعلمون أنه لم يقع، ولكن أضف لذلك هم والمجتمع الدولي جعلوا الموعد المحدد لما لا يمكن أن يقع الانتخابات في 24 من ديسمبر.

الناس في ليبيا نسيت وقت الذي أعطيت فيه ليبيا استقلالها وولدت وهو 24 من ديسمبر، وهذا النسيان هو ما أوصلنا لما نحن فيه، تجد ألف من مئات الآلاف الذين يتظلمون ولا يرضون بما يجري في البلد من انهيار وتدهور في كل أمور الحياة، مئات الآلاف يتذمرون ويشكون ويكادون يبكون في صفحات التواصل الاجتماعي ولكنهم لا يحركون ساكنًا.

أنت مطالب أي الوطني والمسلم أن تخرج للشوارع والميادين وتعملوا اعتصامات وخيم وكل شيء غلط تعتصمون عليه وتعترضون عليه، إذا فعلتم ذلك المجتمع الدولي والسفراء الذين يبيعون ويشترون في بلادنا سيسمعون لكم وتستطيعون تغيروا وتحدثوا تغييرًا، أما بغير ذلك الظلم ما زال يستمر، رأينا أنه وبعد أن أوشكت أن تنتهي المسرحية الهزيلة الباهتة رأينا من كانوا ينكرون على أنهم كانوا يعوقونها وارتموا بأحضان السفراء وهددوا الناس والوطنيين، وقالوا أي واحد يوقف في وجه الانتخابات ستصدر عنه العقوبات وفعلوا ذلك بمحضر السفير وبمثابة الوشاية في كل ما يقولون لهم لا تفعلوا ذلك، غلط، والانتخابات إذا أردتم نجاحها وانتخابات حقيقية عليكم أن تطالبوا بقاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات ولا بهذه الألاعيب، هؤلاء أعرضوا عن هذا كله وضربوا عليه صفحًا وكأن هذا لم يكن، الانتخابات لن تحدث ولا أحد استطاع أن يعلن مسؤوليته عن تأجيلها، كان عليهم أن يحققوا إن كانوا حريصين على وطنهم ولا يريدون أن يعيقوا الانتخابات بدل أن يسافروا للرجمة كان عليهم أن يحققوا من هو السبب في تعطيل الانتخابات، بحيث يوقعون عليه العقوبات الدولية ولكن أعرضوا عن هذا وكأنه لم يكن.

وبعد أن حصل ما حصل من التلاعب في مشروع الانتخابات وبما وصلنا له وجدنا المجموعة التي رشحت نفسها للرئاسة ذهبت للرجمة لتقابل شخصًا يعرفون أنه غارق في الإجرام والانتهاكات والحرمات والأموال والدماء لا أول لها ولا آخر، رجل ما تلفه من أمواله وما نهبوه وأحرقوه وأخذوه من أهله بالمليارات هو مطالب لأدائها كلها، شخص يرتكب مثل هذه الأمور يذهبون له بأي صفة؟ هم غير مخولين لا شرعًا ولا قانونًا هم انتحلوا الصفة ولا يملكون الصفة للذهاب إليه، هم رشحوا أنفسهم لأن يتولوا رئاسة البلاد ويسعون للسلطة والحكم، وذهبوا لشخص مثلهم يسعى للحكم والمال والسلطان إن كانوا ذهبوا إليه ليطلبوا مالًا وسلطانًا هو أحرص على ذلك منهم وهذا غباء.

هل تراهم طلبوا منه التنازل عن الترشيح ويترك لهم المجال؟ لو فعلوا ذلك لما خرجوا من المكان الذي دخلوه، انتهى أمرهم، ما الصفة التي يحملونها؟ إن كان واحد منهم انتُخب وصار رئيس الدولة وقال اذهب لهذا لأتقي ظلمه وعدوانه ونتكلم معه في أمر قد يخفف من ظلمه، نقول لو كان الأمر كذلك لكان لك وجه لكنك لا تملك شيئًا ومنتحل صفة، ولا أحد حولك، ولا أنهم في هذا المسعى الذي ذهبوا له نالوا منه شيئًا، وحتى البيان الذي خرجوا فيه لا تجد فيه كلمة تستفيد منها أقول ما فعلوه لا يدخل إلا تحت الحرام الذي نهى الله عنه وتوعد أصحابه بالنار.

س/ ربما يورد البعض أن هذه الزيارة ربما لكف شره وللمداراة وليس غير ذلك؟

المداراة قانونها واضح، هل تراهم ندمًا ذهبوا له تكلموا عن أحوال الطقس؟ أم تكلموا عن أحوال الحياة في كوريا؟ لو كانوا تكلموا في المسائل ويملكون الصفة التي ذهبوا من أجلها، لا بد من هذا الشرط وهو منافس لها المترشح، تكلموا عن مقاسمة السلطة ولا شيء آخر يتكلمون عنه، يجدون حولهم من هو غارق في الظلم وأولاده وحاشيته والبلاء، هل يستطيع أحد منهم أن يتكلم عن هذا؟ لا يستطيعون ولن يخرجوا من مكانهم ولكنهم يجاملونه من هذا الفساد والظلمات التي ارتكبها، وهذا لا يسمى مداراة بل مداهنة حرمها الله.

سمعت تسجيلًا لي كان في الماضي ذكرت حكم المداراة، الفيديو الذي ذكرته ذكرت فيه الفرق بين المداراة والمداهنة ومن يحق له أن يداهن ولكنهم اجتزأوه وقطعوه وأخذوا الجزء الذي يريدون، ينالون ما ينالونه من دعمهم وهذا إثم، ومن يتحمل وزره؟ لأننا عندما نبين الأحكام نبينها على الوجه الصحيح، أن من ذهب للرجمة لم يتكلموا عن تقاسم السلطة والظلم حواليهم لم يذكر أمامهم ويسكتون عنه. وهم مخولون بذلك باعتبارهم انتخبوا، نقول إنها مداراة ولا حرج فيها وأنهم أرادوا دفع البلاء عن الأمة والظلم، ولكنهم ذهبوا ليتكلموا عن تقاسم السلطة وكيف تنتهي الحكومة وماذا سنعمل وهذه ليست مداراة، اتقوا الله بالناس.

كان لدينا مؤتمر وطني فيه أشخاص صالحون وخيرون وأرادوا ان يقيموا العدل بغض النظر عما فيه من سلبيات استطاع أن يقترب بنا للعدل وإقامة شرع الله، وصدر منه قانون، أعظم القوانين التي صدرت منه وهو تعديل أحكام القوانين بما يوافق الشريعة، وأصدر قوانين تحرم الربا التي كانت شائعة بين الأفراد والجهات الرسمية، معناها هذا يريد شرع الله وعندما كان المؤتمر قادم وعنده ولاية أمر شرعية منتخبة بصورة صحيحة صار عليه بغي باغٍ يريد السلطة، حفتر أعلن انقلابه على المؤتمر الوطني وصار يقتل الشباب ويأخذ الحابل بالنابل، قتل خيرة شباب بنغازي ومن يريد الخير والحق كلهم سماهم دواعش، وصار يتمدد وحاصر قنفوذة ودرنة التي أخرجت الدواعش! وفعلوا بهم ما فعلوا، رحلوا وحفتر قلب الدنيا كلها ومن هم ليسوا معه صاروا ضده، هذا باغٍ متمرد يريد السلطان والمال ويستولي على الحكم ومن يقاتلون تحت رايته منهم من يقول لا نريد شرع الله ويسكت عن ذلك ولا يعاقبه بل يكافئه، ومنهم من يقول طاعة حفتر مقدمة على طاعة الله، وهذا إلحاد، هذه الراية التي كان يقاتل بها الباغي أهل طرابلس والجنوب وقتاله ليس متأولًا، بحيث أن الدماء والأموال تكون هدرًا، الباغي إذا كان يقاتل عصبية هذا يضمن كل شيء الأموال والدماء والأعراض وكل شيء في عنقه وكل المليارات التي نهبت مسؤول عنها ومطالب بها، كيف يمكن لهذا أن يصالح؟ ما دام أنه مطالب بها عليه أن يؤديها ويقتص منه فيما يتعلق بالأنفس أو يتنازل الناس ومصالحة، ويقولون عفونا، هذا مجال للمصالحة.

الثورة تسرق؛ لأن عامة الناس نائمون لا يريدون أن يخرجوا ويعبروا، ولو خرج الناس للشوارع واعتصموا حتى أسبوعًا وضحوا بأوقاتهم لتغيرت الأحوال، لكن لو دعوا لمظاهرة يخرجون بعدد قليل والباقي يكتفون بالراحة. ألوم الذين يملكون السلاح ويتفرجون ورأيناهم هذا الأسبوع غضبوا لقرار رأوه خطأ وصدر من الرئاسي وغضبوا واجتمعوا وقفلوا المدينة وسواتر، أقول هذه مسألة غضبتم لها لأنكم رأيتموها خطئًا، ما يجري الآن فيما هو ليس تضيع لشخص بل شيء يتعلق بالأمة، نسيتم حفتر كيف قتل منكم ومن إخوانكم وأولادكم؟ هؤلاء يريدون أن يتصالحوا معه ويأتوا به لبلادكم ألا يستحق هذا لغضب منكم؟ ألوم الثوار على سلبياتهم وعامة الناس على عدم خروجهم.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص